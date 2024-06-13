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        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'ta zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 22:09 Güncelleme: 13.06.2024 - 22:09
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        Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı
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        Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'ta zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

        Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

        "Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alındı.

        Zanlılar B.B. ve oğlu O.B. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma" suçundan tutuklandı.

        Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı'nın C Bloğunun teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmiş, çalışmalar sonucunda Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun deprem dayanıklılık testini geçemediği belirlenmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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