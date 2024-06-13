Adana'da depremde yıkılan Tutar Apartmanı'nda yaptıkları tadilatın zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı

Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan, 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'ta zemin kattaki dairede yaptırdıkları tadilatın binaya zarar verdiği gerekçesiyle 2 kişi tutuklandı.

Adana 7.Ağır Ceza Mahkemesince Tutar Apartmanı'nın C Blok'unun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları öne sürülen B.B. ve O.B. hakkında yeterli şüphe oluştuğundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmişti.

"Binanın zemin katındaki dairede tadilat yaptığı ve bu tadilatın binaya zarar verdiği" tespit edilen B.B. ve oğlu O.B. savcılık talimatıyla kentte gözaltına alındı.