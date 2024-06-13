Adana'da kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu

Adana'da 4 gün önce kahvehaneye gitmek için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan kişinin cesedi boş bir arazide bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 84 yaşındaki Ali Ünal, 4 gün önce kahvehaneye gitmek için evden çıktı.

Bir daha haber alınamayan Ünal'ın cesedi, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde otoyol yakınındaki boş bir arazide bulundu.

Ünal'ın cenazesi, incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.