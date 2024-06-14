Adana'da seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi
Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Namık Kemal Mahallesi'nde seyir halindeki henüz plakası öğrenilemeyen Hasan T. yönetimindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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