Adana'da polis, kurbanlık satıcılarına hırsızlık ve dolandırıcılık uyarısı yaptı

Ayrıca, esnaftan olumsuz bir durumla karşılaşmaları halinde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunmaları istendi.

Polisler, satıcılara bir banknotun sahte olup olmadığının nasıl anlaşılacağıyla ilgili de bilgi verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan satışı yapılan pazara giderek esnafla buluştu.

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