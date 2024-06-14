Adana'da kadının tabancayla vurulması güvenlik kamerasında

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, Y.Y'nin kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Kadının polis merkezine başvuruda bulunması üzerine Y.Y, şikayetini geri çekmesi için tehditte bulundu. Y.Y, şikayetinden vazgeçmeyen Senanur A'yı alışveriş için gittiği tekel bayisinde bacağından tabancayla yaralayarak kaçtı.

Karaisalı ilçesinde 6 Haziran'da boş araziye giden Y.Y. (27) ile arkadaşı Senanur A. (27) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Y.Y, darbettiği Senanur A'nın 2 bin 500 lirasını gasbedip cep telefonunu kırdı.

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