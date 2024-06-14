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        Adana'da 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi

        Adana Beşiktaşlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından 60 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:37 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:37
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        Adana'da 60 öğrenciye bisiklet hediye edildi
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        Adana Beşiktaşlı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ABİSAD) tarafından 60 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet verildi.

        ABİSAD Başkanı Sitemkar Bolsoy, merkez Sarıçam ilçesindeki Kepeztepe İlkokulu bahçesinde düzenlenen etkinlikte, karne hediyesi olarak çocuklara bisiklet dağıttıklarını belirtti.

        Okulda yaz sezonunda da iyileştirme çalışmaları yapacaklarını anlatan Bolsoy, "Beşiktaş'ın değerini bölgede artıran bir sivil toplum örgütü olarak, hem yardıma muhtaç hem de ihtiyaç sahiplerine dokunmaya çalışıyoruz." dedi.

        Bolsoy, okuldaki tüm öğrencilere hem yazın hem de kışın kıyafet desteğinde bulunduklarını da kaydetti.

        Öğrencilerden Emine Dovar da karne hediyesi olarak bisiklet almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Konuşmanın ardından öğrencilere bisikletleri verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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