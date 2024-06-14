Adana'da sahipsiz köpeklerin çocuğa saldırısı güvenlik kamerasınca kaydedildi

YUSUF KOYUN - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 8 Haziran'da Berke Esirgence, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğü sırada sahipsiz üç köpeğin saldırısına uğradı.

Kalçasından ısırılan çocuk, çevredekiler tarafından Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede 6 dikiş atılan çocuk, uygulanan kuduz aşısının ardından taburcu edildi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarında çocuğun sahipsiz köpeklerin saldırısına uğraması yer alıyor.

- Sokakta yürümeye korkuyor

Berke Esirgence, AA muhabirine, bakkaldan su almak için sokakta yürüdüğünü, iş yerinin kapanmak üzere olması nedeniyle koştuğunu ve bir kişinin kendisine seslenmesiyle durduğu sırada köpeklerin saldırdığını söyledi.

Köpeklerin saldırdığı anı unutamadığını anlatan Esirgence, yaşadığı olaydan sonra sokakta yürümeye korktuğunu ifade etti.

Esirgence, köpeklerin aniden önlerine çıkıp saldırabildiğini belirterek, "Buradaki esnaf da köpeklerden şikayetçi. Sahipsiz köpeklerin sokaklardan alınmasını istiyorum." dedi.