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        Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:57 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:57
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        Adana'da devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde devrilen biçerdöverin sürücüsü yaralandı.

        Mukadder Özguner yönetimindeki biçerdöver, Akören Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, sürücü Özguner'i sıkıştığı araçtan çıkardı.

        Yaralı Özguner, 112 Acil Sağlık ekiplerinde Aladağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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