Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri verildi.

Adana'da, resmi ve özel olmak üzere 1394 okulda toplam 520 bin 223 öğrenci karne aldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, merkez Çukurova ilçesindeki Edebali İlkokulu'nda düzenlenen törene katıldı.

Burada çocuklara karnelerini veren ve kitap hediye eden Vali Köşger, başarılı bir eğitim-öğretim yılı geçirdiklerini söyledi.

Öğrencilerle mutluluklarını paylaştığını ifade eden Köşger, "Arkadan inşallah pırıl pırl bir nesil geliyor. Adana'da ailelerimizin eğitim farkındalığı çok yüksek. Eğitime verilen önem sayesinde gelecek kuşakların ülkemizi çok daha iyi noktalara taşıyacağının umudunu taşıyorum." dedi.

"Adana'mızın kronik sorunlarından bir tanesi yüzme bilmeyen çocuklarımızın kanallara girmesi. Biz tüm tedbirleri alıyoruz. Kanal boylarında emniyet güçlerimiz devriye atıyor. Devlet Su İşleri (DSİ) tüm fiziki önlemleri de aldı ama buna rağmen daha sezonun başında birkaç can kaybımız oldu. Ondan dolayı üzüntülüyüz. Ailelerden çocuklarını yüzme konusunda daha emniyetli olan havuzlara ve denizlere götürerek yüzmeyi öğretmelerini, kanala girmelerini engellemelerini istiyoruz."

Vali Köşger, tatilde, veli ve çocuklara tavsiyelerde bulunarak, şöyle konuştu:

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, kent genelinde 1382 okulda 426 bin 795 öğrenciye karne dağıtımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Programa, Çukurova Kaymakamı Hüseyin Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Bunlar içerisinde 37 bin 224 öğrencinin ilk defa karne heyecanı yaşadığını belirten Pehlivan, bu öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını ifade etti.

Öğrencilerin karnelerinde notlarının aynı standartlarda olmayabileceğine dikkati çeken Vali Pehlivan, "Aslolan bu yolda yürümektir. Çocuklarımızı iyiye, doğruya, başarıya doğru yönlendirmektir. Gerek öğretmenler gerek veliler olarak onların varsa eksikliklerini nasıl tamamlayabileceği konusunda rehberlik etmektir. Bize, hepimize düşen görev budur." diye konuştu.