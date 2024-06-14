Başhekim yardımcısı eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Gaziantep'te Nizip Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı olan Feray Balkan, Adana'da annesinin evinin bulunduğu Güzelyalı Mahallesi'ndeki apartmanın girişinde eski eşi astsubay Seçkin E. tarafından 8 Mart'ta tabancayla vurularak öldürülmüş, zanlı 9 Mart'ta tutuklanmıştı.

Eylemin kamera görüntüleri, uzmanlık raporları, adli tıp raporu ve şüphelinin suçunu kabul eden ifadesiyle sabit olduğu anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, sanığın saat 18.18 sıralarında Feray Balkan'ı annesinin evinin bulunduğu apartmana gireceği sırada beylik tabancasıyla 3 el ateş ederek öldürdüğü, daha sonra sitenin dışına çıktığı bildirildi.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık ile maktul eski eşi Feray Balkan arasında tekrar barışma ve maddi konular nedeniyle tartışmalar yaşandığı anlatıldı.

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