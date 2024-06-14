Binadaki tadilatın yapıya verdiği zarar yeni bilirkişi raporunda

SATUK TOPALOĞLU - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremde 63 kişinin öldüğü ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok ile ilgili hazırlanan yeni bilirkişi raporu dava dosyasına girdi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince firari teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya'nın tek sanık olarak yargılandığı dava dosyasına, Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) hazırlanan 41 sayfalık yeni bilirkişi raporu eklendi.

Raporda, apartmana ait mimari proje incelendiğinde yapının bodrum, zemin ve 13 normal kat olmak üzere 15 kattan oluştuğu ve bu bakımdan proje ile ruhsat bilgilerinin uyuştuğu belirtildi.

Apartmanın zemin etüt raporunun bulunmadığı bildirilen raporda, "Tutar Apartmanı C Blok'un yapımına 1996'da başlandığı göz önüne alındığında, 2001'de çıkan Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 2008'de yayımlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğine tabi değildir." ifadesine yer verildi. Raporda, apartmanın zemin katındaki dairede B.B. ve oğlu O.B. tarafından 28 Ocak 2020'de Çukurova Belediyesine dilekçe yazıldığı, bununla "basit tadilat ruhsatı" alınmak istendiği anlatıldı. Yapılacak tadilatın "alçıpan asma tavan, boya, sıva, kapı, mobilya ve pencere işleri" şeklinde ifade edildiği, buna rağmen 14 Aralık 2021 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre "Mahallinde yapılan incelemelerde antre, mutfak, salon ve güney cephede yer alan balkon hacimleri ara duvarlar kaldırılarak tek hacim haline getirilmiştir. Çocuk odası, 2 balkon, yatak odası ve iklimlendirme hacimleri birleştirilerek tek hacim haline getirilmiştir. Hol ve banyo hacimleri yerindeyse merdiven kovası inşa edilerek zemin katta bulunan iş yeri bağlantısı olarak kullanılmaktadır." tespiti raporda yer aldı.

Google Earth uygulamasından elde edilen görüntülerde çatı katının sonradan kapatıldığı ve konut amaçlı kullanıldığı, bu durumun proje ile uygulama arasında farklılıklar meydana getirdiği kaydedilen raporda, "Binanın yıkılmasında zeminden kaynaklı bir neden bulunmadığı, yapıda kullanılan beton ve çeliğin ilgili yıldaki yönetmelik koşullarını sağlamadığı tespit edilmiştir. 1975 yılında yayımlanan ve dava konusu binanın analizlerinde dikkate alınan (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik'te belirtilen minimum beton sınıfı B160)'tır. Projedeki beton sınıfı ise B225 olarak belirlenmiştir." şeklindeki bilgiler paylaşıldı.

- Tadilat, binaya zarar vermiş Raporda, zemin kattaki tadilatın "ağır tadilat" olarak değerlendirildiği ve bunu yapanların binaya zarar verdiği için "asli kusurlu" görüldüğü belirtildi. "Asli kusurlu" olarak görülen ve dün tutuklanan B.B. ve oğlu O.B'nin ifadelerine ulaşıldı. B.B, zemin katta sadece seramik ve boya işi yaptıklarını ileri sürerek, "Bununla bina yıkılmaz, Kolon kesme olayı kesinlikle olmamıştır. İ.U. isimli kişi bana geldi ve 'Sana dükkan satayım.' dedi. Sonra bir daire satın aldım. Bu daire altlı üstlü şekildeydi. Dairede seramik ve boya işlemi yaptık. Alt katta bir işlem yapmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

O.B. de "2018 yılında bahse konu daireyi satın aldık. Ben tapu işlemleriyle ilgilendim. O daire hakkında ufak tefek tadilat izni aldık. Seramik ve boya işlemi için izin aldım. İzni belediyeden aldık. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde kendini savundu. - Olay Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında 63 kişinin hayatını kaybettiği ve 12 kişinin yaralandığı Tutar Apartmanı C Blok'un teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya hakkında 16 Şubat 2023'te tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.