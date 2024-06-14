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        Seyhan Belediyesi memurları TİS'teki görüşme süreciyle ilgili eylem yaptı

        Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:16
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        Seyhan Belediyesi memurları TİS'teki görüşme süreciyle ilgili eylem yaptı
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        Seyhan Belediyesi memurları, Tüm Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmeleriyle ilgili eylem yaptı.

        Sendika ve belediye arasında gerçekleştirilen görüşmelerde, belediyenin teklifi nedeniyle eylem kararı alan memurlar Seyhan Belediyesi binasında bir araya geldi.

        Sendika temsilcileri ve memurlar, burada sloganlar atarak eylem yaptı.

        Grup adına basın açıklamasını okuyan Tüm-Bel-Sen Adana Şube Başkanı Mehmet Çelik, sendika üyelerinin de bir arada bulunduğu tüm Seyhan Belediyesi emekçileri ile değerlendirme toplantısı yapıldığını söyleyerek, "Biz haklarımızı alana kadar bu eylemlerimizi devam ettireceğiz. Bugünden sonra da çeşitli eylemlerimiz devam edecek. Sonuna kadar, haklarımızın son kuruşunu alana kadar bu mücadeleyi devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız bu mücadeleye katılacağı sürece vazgeçmeyeceğiz. Ben her zaman arkalarında olacağım." dedi.

        Bir süre oturma eylemi yapan sendika temsilcileri ve memurlar daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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