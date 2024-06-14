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        Saimbeyli'de bayramda ekmek 1 liraya satılacak

        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde belediye fırınından ekmeğin 1 liraya satılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.06.2024 - 14:38
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        Saimbeyli'de bayramda ekmek 1 liraya satılacak
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        Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, Kurban Bayramı'nın ilk 3 gününde belediye fırınından ekmeğin 1 liraya satılacağını açıkladı.

        Dal, yaptığı açıklamada, sosyal belediyecilik kapsamında ekmeğin belediye fırınlarında 1 liraya satılacağını belirtti.

        Belediye Fırını Halk Ekmek Fabrikası Genel Sorumlusu Ali Can Yener de ekmeklerin 5'erli paketler halinde satılacağını kaydetti.

        Galeri
        Galeri

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