Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.
Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.
Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve ormanlarda ciddi hasarlar oluşturan yangınların önüne geçebilmek amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, izinli orman parkı, piknik ve mesire alanları ile tabiat parkları hariç diğer ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.
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