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        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı

        Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:17 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:17
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        Adana'da ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
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        Adana'da yangınların önüne geçebilmek amacıyla ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, yaz mevsimiyle ormanlık alanlarda araç ve insan hareketliliğinin önemli ölçüde arttığının gözlemlendiği belirtildi.

        Bu artışa paralel olarak her yıl yaz aylarında yaşanan ve ormanlarda ciddi hasarlar oluşturan yangınların önüne geçebilmek amacıyla bazı tedbirler alındığı bildirilen açıklamada, "Bu kapsamda, izinli orman parkı, piknik ve mesire alanları ile tabiat parkları hariç diğer ormanlık alanlara izinsiz girişler 31 Ekim'e kadar yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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