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        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:46 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:46
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        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Adana Valiliğince Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Vali Yavuz Selim Köşger, Valilik ek hizmet binasında düzenlenen programda, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, 6. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Özeren, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile resmi kurum müdürleri ve katılımcılarla bayramlaştı.

        Köşger, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Adanalıların yaklaşan Kurban Bayramı ve Babalar Günü'nü kutladı.

        Adana'da bayramla ilgili her türlü tedbirin alındığını belirten Köşger, "Adanalı hemşehrilerimizin, milletimizin bayramı huzur, güven içinde geçirmeleri, bayramı bayram tadında yaşamaları için gereken bütün tedbirler, önlemler alınmış. Bayram süresince biz de burada olacağız. Bütün arkadaşlarımız da görevinin başında olacak. Bütün güvenlik, sağlık ve diğer birimlerimiz vatandaşımızın hizmetinde olmaya devam edecek. Onunla ilgili planlamalar yapıldı." diye konuştu.

        Köşger, özellikle uzun yola çıkacak vatandaşlardan, trafik kurallarına uymalarını, hız yapmamalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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