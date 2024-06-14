GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu
Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu Duvar Bozo (33) ile eşi Vecibe Cumo (24) arasında tartışma çıktı.
Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.
Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.
Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.
Yapılan arama çalışmaları sonucu Bozo'nun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.
Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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