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        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu

        Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:33 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:33
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        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak isterken boğuldu
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        Adana'da sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak için suya giren kişi boğuldu, kadın çevredeki vatandaşlarca sudan çıkarıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde motosiketle ilerleyen Suriye uyruklu Duvar Bozo (33) ile eşi Vecibe Cumo (24) arasında tartışma çıktı.

        Cumo, tartışmanın ardından motosikletten inerek DSİ'ye ait sulama kanalına atlayarak intihar girişiminde bulundu.

        Eşini kurtarmak için Duvar Bozo da kanala atlayınca çift akıntıya kapıldı. Çevredeki vatandaşlar, Vecibe Cumo'yu sudan çıkarttı. Bozo ise akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sualtı ve itfaiye ekipleri, Bozo'yu arama çalışması başlattı.

        Cumo ve yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

        Yapılan arama çalışmaları sonucu Bozo'nun sulama kanalında cesedine ulaşıldı.

        Öte yandan çiftin suda sürüklenmesi bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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