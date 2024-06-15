Adana'da araçta arı kovanlarına gizlenmiş 53 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi

Bunun üzerine zanlılar Erdem B. ve Tuncay B. gözaltına alındı.

Aracın sürücüsü Erdem B, bagajdaki arı kovanlarında bal peteklerinin bulunduğunu, yolcu konumundaki kuzeni Tuncay B. ise kovanlarda kraliçe arıların olduğunu iddia etti.

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