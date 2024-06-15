Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak

        EREN BOZKURT/ALİ KEMAL ZERENLİ - Adana ve Hatay'da konutları teslim edilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:44 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konutu teslim edilen depremzedeler bayramda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        EREN BOZKURT/ALİ KEMAL ZERENLİ - Adana ve Hatay'da konutları teslim edilen depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında inşa edilen konutların teslimatı devam ediyor.

        Çekilen kuraların ardından konutları teslim edilen depremzedeler, yeni evlerine alışmaya çalışıyor.

        Depremzedeler, Kurban Bayramı'nda misafirlerini yeni evlerinde ağırlayacak.

        - "Burada da güzel anılar biriktirmeyi hedefliyoruz"

        Depremden etkilenen Adana'da, merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan konuta yerleşen 49 yaşındaki Semine Çoban da bayram öncesi evine kavuşmanın sevincini yaşıyor.

        Bir şirkette proje müdürlüğü yapan Çoban, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'teki ilk depremde merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki evlerinin iç duvarlarının yıkıldığını söyledi.

        İkinci depremde oturduğu sitenin bir blokunda cephenin bir bölümünün yıkıldığını anlatan Çoban, daha sonra binalarının eşyalı yıkıma karar verildiğini belirtti.

        Komşularıyla yıllardır zaman geçirdiği evinin yıkılmasının üzüntüsünü yaşadığını belirten Çoban, "Tabii anılarımız, kurulu hayatımız, çocukların yaşantısı 6 Şubat'ta orada yarım kaldı ama hayat devam ediyor. Bizler için deprem sonrası zorlu bir süreç oldu. Şimdi yeni bir hayat kurmaya çalışıyoruz." dedi.

        Çoban, 17 Mayıs'ta yeni evine taşındığını anlatarak, şöyle konuştu:

        "Çok şükür ki ev ilk kurada çıktı. Bir anda daha çok yapılsın isterdim ama olanaklar ancak bu kadar. Kuradan bize çıktı, çok şükür bizim için büyük bir şanstı. Yerleştik yeni evimize. Ufak eksiklerimiz var, alışmaya çalışıyoruz. Yeni bir hayat, her şeyin güzel olmasını ümit ediyoruz. Önümüz bayram, inşallah burada da güzel anılar biriktirmek istiyoruz. Herkese hayırlı olsun, diğer komşularıma ve depremzede hak sahiplerine de inşallah bir an evvel evleri teslim edilir. Onlar da hayatlarına kaldıkları yerden devam eder diye ümit ediyorum."

        Çoban, yeni evinde bayramı karşılayacak olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

        Bayramda Ankara'da yaşayan oğluyla gelinini yeni konutunda ağırlayacağını anlatan Çoban, "Yeni evimizi anlatıyoruz onlara. Onlar da merak ediyorlar. Tabii bayramlar güzel. İnsanlar birlikte oldukça mutluluk çoğalıyor. İnşallah burada yeni komşularımızla tanışma fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

        - "Kurban Bayramı'nı evimde geçireceğime çok mutluyum"

        Depremlerin en çok etkilediği iller arasında yer alan Hatay'da da kurayla konutuna kavuşan afetzedeler yeni evlerine yerleşiyor.

        Hatay'ın Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'nde yapımı süren 28 bloku 2+1, 7 bloku ise 3+1 olacak şekilde 821 konuttan yapımı tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor.

        Evinin anahtarını alan depremzedeler, yeni konutlarına bayram öncesi yerleşmenin mutluluğunu yaşıyor.

        Ev hanımı 2 çocuk annesi Hülya Güngör (47), depreme Defne ilçesindeki oğlunun evinde yakalandığını söyledi.

        Daha sonra geldiği Payas ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin yıkılmış olarak bulduğunu anlatan Gürgör, "Çok büyük sıkıntılar yaşadım. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı açıklamalarla bir nebze de olsa mutlu oldum, güvendim ve inandım. Sonuç çok güzel oldu. Beklediğime değdi." dedi.

        Güngör, misafirlerini yeni yuvasında ağırlayacağı bayramın bu yıl daha güzel geçeceğini belirtti.

        Konutların yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Güngör, şöyle konuştu:

        "Kurban Bayramı'nı evimde geçireceğim, çok mutluyum. Çocuklarıma ve sevdiklerime açık bir kapımın, yanan bir ışığımın olması çok güzel bir duygu. Rahatınızın konforunuzun bir anda yerle bir olması, sonra kara kara düşünürken böyle güzel bir sonuca ulaştığım için çok mutluyum. Allah'ım herkese böyle güzel bayramlar yaşatsın."

        Eşi ve amcasıyla yeni konutuna yerleşen 25 yaşındakli Rabia Demirci, bayram öncesi evine yerleşmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

        Depremlerdan sonra yaşadığı konteynerden yeni evine taşınan Kadir Karaoğlu (42) da "Sevinçliyiz, evimizde ilk bayramımız. Devletimiz sağ olsun evlerimizi kısa sürede teslim etti." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Otoyollar akıcı yoğun! Kara yollarında son durum!
        Bayram trafiğine anlık takip
        Bayram trafiğine anlık takip
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Biri 4, diğeri 3 yaşında! Kulağı kopma noktasına geldi! Kreşte dehşet!
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Kadını dövdü, parasını gasp etti! Şikayetçi olunca vurdu!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Kafein kahveden nasıl ayrılır?
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde eylem
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Sadece yürüyerek fit kalmak mümkün mü?
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Yaren ilkokul 1'i bitirmişti! Ailesiyle denize girdi!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kurban etinin yenilme saatine dikkat!
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı
        Kiralık araçta 'sahte' site uyarısı

        Benzer Haberler

        'Kraliçe arı taşıyoruz' dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı
        'Kraliçe arı taşıyoruz' dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı
        'Sokakta kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulma olabilir'
        'Sokakta kesilen kurbanlığın etinde strese bağlı bozulma olabilir'
        Adana'da araçta arı kovanlarına gizlenmiş 53 kilo 600 gram uyuşturucu ele g...
        Adana'da araçta arı kovanlarına gizlenmiş 53 kilo 600 gram uyuşturucu ele g...
        Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp...
        Kanala atlayan birlikte yaşadığı kadını kurtarmak isterken akıntıya kapılıp...
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak iste...
        GÜNCELLEME - Adana'da bir kişi sulama kanalına atlayan eşini kurtarmak iste...
        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Adana'da bayramlaşma programı düzenlendi