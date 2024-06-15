"Adana Kralı" gönüllü olarak kentin tanıtımı için çalışıyor

EREN BOZKURT - Adana'da, kral kıyafeti giyip taç takarak dolaşan ve "Adana Kralı" olarak tanınan Hüseyin Şen, boş zamanlarında kentin tanıtımına katkı sağlamak için gönüllü rehberlik yapıyor.

Merkez Sarıçam ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan 69 yaşındaki Şen, kısa bir süre bankada çalışmasının ardından tekstil sektörüne girdi.

İşçi olarak uzun yıllar çalışan Şen, 2005'te emekli olduktan sonra oyunculuğa merak sardı.

Bazı film ve dizilerde yer alan Şen, son olarak kısa filmde "Adana Kralı" olarak rol üstlendi.

Daha sonra burada giydiği kıyafet ve taç ile kentte gezmeye başlayan Şen, bir süre sonra "Adana Kralı" olarak bilinmeye başladı. Kentteki etkinliklere de katılmasının ardından tanınırlığı her geçen gün artan Şen, sokaklarda vatandaşlarla fotoğraf çektiriyor. Şen, kente gelen yerli turistlere de "Adana Kralı" olarak şehrin tarihini anlatıyor. - "Adana'yı tanıtmak için elimden geleni yapıyorum" Hüseyin Şen, AA muhabirine, gençliğinde tiyatrolarda oynadığını, emekli olduktan sonra da oyunculuğa merakının daha da arttığını belirtti.

Bazı film ve dizilerde roller aldığını anlatan Şen, son olarak Adana'nın tarihinin anlatıldığı bir kısa filmde kral olarak ekrana çıktığını söyledi. Şen, Adana'yı çok sevdiğini ve kentin tanıtımına katkı için boş zamanlarında gönüllü olarak çalıştığını belirtti. Adana'ya gelen yerli turistlere şehrin tarihini anlattığını dile getiren Şen "Güzel Adana ve Türkiye için çalışıyorum. Hiç kimseden herhangi bir maddi olanak sağlamadan yürekten bu işi yapıyorum. İnsanlar beni benimsedi. 'Kral' diye hitap etmeye başladılar. Tabii ki de ben de bu krallığı layıkıyla yerine getirmeye çalışıyorum." dedi.

Şen, sürekli kral kıyafetiyle dolaştığı için tanınırlığının her geçen gün arttığını söyledi. - "Turistlere tarihi yerleri anlatıyorum" Gönüllü olarak yaptığı rehberlik işini sürdürmek istediğini anlatan Şen, şöyle konuştu: "Gönlü güzel insanlar beni kral yaptı. Elimden geldiğince devam edeceğim. Turistlere tarihi yerleri anlatıyorum. Bana soruyorlar 'Kralım bunun tarihi geçmişi nedir, ne zaman yapıldı?' diyorlar. Buraları anlatıyorum. Hem vatandaşlarımız hem de dışarıdan gelen turistler oluyor. Büyüksaat, Küçüksaat, Yağ Cami, Ulu Cami ve Taş Köprü'yü gezdiriyorum. Memleketimizin gezilecek çok yeri var. Adana'yı tanıtmak için elimden geleni yapıyorum."

- "Bayağı güzel bilgiler verdi" Bursa'dan Adana'ya gelen Nurşen Çakır da eşiyle kentteki tarihi mekanları gezdiklerini anlattı. Tarihi Büyüksaat önünde tesadüfen "Adana Kralı" ile karşılaştıklarını belirten Çakır, "Çok beğendim. Adana'yı tanıtmasınıçok takdir ettim. Seçimlerde de televizyonda görmüştüm. Çok tatlı bir adam. Böyle değerli insanlara sahip çıkmak gerektiğine inanıyorum. Büyüksaat'in tarihini anlattı. Daha önce kimse anlatmamıştı. Fotoğrafları çektikten sonra tarihine internetten bakacaktım. Bayağı güzel bilgiler verdi, artık bakmama gerek kalmadı." diye konuştu.