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        Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi

        Karaisalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 15.06.2024 - 13:37
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        Karaisalı'da bayramlaşma töreni düzenlendi
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        Karaisalı ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

        Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine, İlçe Kaymakamı Muhammed Huzeyfe Onur, Belediye Başkanı Bekir Şimşek, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

        Kaymakam Onur, burada yaptığı konuşmada, herkesin bayramını tebrik etti.

        Bayramların küskünlüklerin unutulduğu, sevinçlerin ve mutlulukların paylaşıldığı önemli günlerden olduğunu belirten Kaymakam Onur, "Bu vesileyle şehit ve gazilerimizin kıymetli aileleri başta olmak üzere tüm hemşehrilerimizin bayramı huzurlu ve mutlu geçirmelerini diliyorum. Şu an da işgal altında olan, çocukların bile acımasızca şehit edildiği Filistin'deki Müslüman din kardeşlerimize de sabırlar temenni ediyor, mazlumların kurtuluşu için rabbimize dua ediyoruz." diye konuştu.

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