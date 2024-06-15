Adana, Mersin ve Hatay'da kurbanlık pazarlarında hareketlilik arttı

Adana, Mersin ve Hatay'da Kurban Bayramı arifesinde kurbanlık pazarlarında yoğunluk yaşanıyor.

Adana'da Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık satışları kentin birçok noktasında devam ediyor.

Şehir içinden ve farklı kentlerden hayvanlarını getiren satıcılar kurulan pazarlarda alıcılarla buluşuyor.

Hayvan yetiştiricileri emeklerinin karşılığını almak, vatandaşlar da bütçelerine uygun kurbanlık alabilmek için pazarlık yapıyor.

Sıcak hava ise satıcıları ve alıcıları olduğu gibi hayvanları da olumsuz etkiliyor.