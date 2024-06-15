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        AK Parti Adana İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

        AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 17:56 Güncelleme: 15.06.2024 - 17:56
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        AK Parti Adana İl Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi
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        AK Parti Adana İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

        İl Başkanlığında gerçekleştirilen programa AK Parti Adana Milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Abdullah Doğru, Sunay Karamık ve İl Başkanı Ozan Gülaçtı ile partililer katıldı.

        Milletvekili Zenbilci, buradaki konuşmasında, herkesin bayramını kutlayarak, "Allah birliğimizi ve düzenimizi daim eylesin. Hem bu bayrak göklerde hem bu ezanlar minarelerde hem de bu birlik ve kardeşlik bizlerle beraber olsun." dedi.

        Daha sonra milletvekilleri ve İl Başkanı Gülaçtı partililerle bayramlaştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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