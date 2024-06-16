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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 06:49 Güncelleme: 16.06.2024 - 06:52
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Kurban Bayramı namazı kılındı
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        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de camileri dolduran vatandaşlar, Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

        Adana'da çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatinde Kurban Bayramı namazı için Seyhan Nehri kıyısındaki Sabancı Merkez Camisi'ne geldi.

        Cami içinde ve avlusunda saf tutan müminler, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

        Cami çıkışında vatandaşlar bayramlaşıp bir süre sohbet etti.

        - Mersin

        Mersin'de birçok vatandaş, namaz kılmak için merkez Toroslar ilçesindeki Hz.Hamza Camisi'ne geldi.

        Vaazda birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajları verildi.

        Yan yana saf tutan vatandaşlar, vaazın ardından bayram namazı kıldı, dua etti.

        - Hatay

        Hatay'da da çok sayıda vatandaş Kurban Bayramı namazı için merkez Antakya ilçesindeki Sarımiye Camisi'ne geldi.

        Verilen vaazın ardından vatandaşlar şehitler ve ölen yakınları için dualar etti.

        Namaza katılan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ibadet sonrası vatandaşlarla bayramlaşarak çocuklara oyuncak hediye etti.

        Masatlı, cami çıkışında görevli polis memurlarının bayramını kutladı.

        İskenderun ilçesinde ise vatandaşlar bayram namazını kılmak için Nihal Atakaş Camisi'ne geldi.

        Vatandaşlar vaazın ardından bayram namazını kıldı, dua etti.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de vatandaşlar Kurban Bayramı namazını kılmak için erken saatlerde camilere gitti.

        Fakıuşağı Mahallesi'nde bulunan Nuri Çomu Camisi'ni dolduranlar, vaazı dinledi, dua etti.

        Kılınan bayram namazının ardından vatandaşlar cami avlusunda toplanarak bayramlaştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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