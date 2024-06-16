Adana ve Mersin'in ilçelerinde Kurban Bayramı namazı kılındı

Adana’nın Pozantı ve Mersin'in Gülnar ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

Pozantı'da vatandaşlar Merkez Camisi'ne gelerek verilen vaazı dinledi, dualar etti.

Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar ve kent protokolü sokakta bayramlaştı.

Belediye Başkanı Ali Avan, Pozantı'da her bayram cadde boyunca bayramlaşmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bayramlarda yaşadığımız bu güzellikleri ve millet olarak sahip olduğumuz geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız ve bayramların haricinde de yaşamamız son derece önemlidir." dedi.