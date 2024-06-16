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        Adana ve Mersin'in ilçelerinde Kurban Bayramı namazı kılındı

        Adana'nın Pozantı ve Mersin'in Gülnar ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 08:26 Güncelleme: 16.06.2024 - 08:26
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        Adana ve Mersin'in ilçelerinde Kurban Bayramı namazı kılındı
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        Adana’nın Pozantı ve Mersin'in Gülnar ilçesindeki camilerde Kurban Bayramı namazı kılındı.

        Pozantı'da vatandaşlar Merkez Camisi'ne gelerek verilen vaazı dinledi, dualar etti.

        Kurban Bayramı namazının ardından vatandaşlar ve kent protokolü sokakta bayramlaştı.

        Belediye Başkanı Ali Avan, Pozantı'da her bayram cadde boyunca bayramlaşmanın geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bayramlarda yaşadığımız bu güzellikleri ve millet olarak sahip olduğumuz geleneklerimizi gelecek kuşaklara aktarmamız ve bayramların haricinde de yaşamamız son derece önemlidir." dedi.

        Mersin'in Gülnar ilçesinde de vatandaşlar Kurban Bayramı namazında saf tuttu.

        İlçedeki Merkez Camisi'ne gelen vatandaşlar, dinledikleri vaazın ardından bayram namazını kıldı.

        Namaza katılan Kaymakam Yusuf Ziya Yaktı ve Belediye Başkanı Fatih Önge ibadet sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaymakam Yaktı, burada yaptığı konuşmada tüm İslam aleminin bayramının kutladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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