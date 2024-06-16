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        Adana'da bir evde ruhsatsız 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde yapılan aramalarda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:47 Güncelleme: 16.06.2024 - 09:47
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        Adana'da bir evde ruhsatsız 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi
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        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir evde yapılan aramalarda 13 tabanca ve 35 silah parçası ele geçirildi.

        Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silahlar bulunduğu belirlenen Çamlıbel Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız 13 tabancanın yanı sıra namlu ve fişek yatağı gibi 35 silah parçası ele geçirildi.

        Polis ekipleri, adresteki 1 kişiyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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