Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SP 8650 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Murat Ö. idaresindeki 01 AEH 300 plakalı motosiklet çarpıştı.

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