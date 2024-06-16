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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:17 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:17
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        Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Dağlıoğlu Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 SP 8650 plakalı otomobil ile aynı yönde seyreden Murat Ö. idaresindeki 01 AEH 300 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklette yolcu konumundaki İzzet Akyüz olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü Murat Ö. yaralandı. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı Murat Ö, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Polis ekipleri, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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