Adana'da yapımı süren restoranda yangın çıktı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapımı devam eden restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yapımı devam eden restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İlçedeki Adnan Menderes Bulvarı'nda yapımı süren bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu iş yerinde hasar oluştu.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
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