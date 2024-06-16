Adana'da bayram yoğunluğuna karşı yollarda helikopterle denetim

Trafik Denetleme Şube Müdür Vekili Mustafa Çuhadar, helikopterle yaptığı teftişin ardından ekipleri telsizle organize etti.

Araç yoğunluğu olması muhtemel kurbanlık pazarları, kurban kesim yerleri ve mezarlıkların bulunduğu bölgeler havadan ve karadan denetlendi.

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