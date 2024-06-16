Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de kurban keserken yaralananlar hastaneye başvurdu

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine şu ana kadar 10 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Kentte, bayram namazının ardından kurban kesen vatandaşlardan bazıları bıçak ve satır gibi aletlerle yaralandı.

Yüreğir Devlet Hastanesine gelen bir kişi kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümseyerek, "Acemi kasap olursan böyle olur." dedi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, kurban kesimi sırasında yaralanan çok sayıda kişi hastanelerin acil servislerine başvurdu.

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