Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Adana'da ahşap imalathanesinde çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir ahşap imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangına müdahale ederken, polis çevrede önlem aldı.
İmalathaneden zaman zaman patlama sesleri geldi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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