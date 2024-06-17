Adana'da minibüs otomobille çarpışıp iş yerine girdi 4 kişi yaralandı

Kazada, otomobil sürücüsü M.İ. ile N.A. (21), G.D. (59) ve S.A. (9) yaralandı.

O.A. yönetimindeki 80 AAK 702 plakalı minibüs, Şevkiye Mahallesi'ndeki kavşakta M.İ. (48) idaresindeki 01 RM 446 plakalı otomobille çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.