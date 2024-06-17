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        Feke'de tarladaki ekin yığını yandı

        Adana'nın Feke ilçesinde, tarlada alev alan ekin yığını yandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 09:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 09:15
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        Feke'de tarladaki ekin yığını yandı
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        Adana'nın Feke ilçesinde, tarlada alev alan ekin yığını yandı.

        Yerebakan Mahallesi'ndeki bir tarladaki ekin yığını henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

        İhbar üzerine olay yerine Feke Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında ekin yığını tamamen yandı.

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