Adana'da denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi
Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi, 137 zanlı tutuklandı.
Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi, 137 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Haziran'da denetim gerçekleştirildi.
Çalışmalarda, ruhsatsız 68 tabanca, 23 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 748 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, 4 araç ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi.
Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 450 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Çalışma kapsamında 2 iş yerine kumar oynatma suçundan yasal işlem yapıldı, 74 kişiye de 726 bin 298 lira idari para cezası uygulandı.
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