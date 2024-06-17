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        Adana'da denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

        Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi, 137 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 15:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 15:00
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        Adana'da denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi
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        Adana'da polisin gerçekleştirdiği denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi, 137 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Haziran'da denetim gerçekleştirildi.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 68 tabanca, 23 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 748 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, 4 araç ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

        Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 450 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 137'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Çalışma kapsamında 2 iş yerine kumar oynatma suçundan yasal işlem yapıldı, 74 kişiye de 726 bin 298 lira idari para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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