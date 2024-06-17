Adana'da denetimlerde 100 ruhsatsız silah ele geçirildi

Çalışma kapsamında 2 iş yerine kumar oynatma suçundan yasal işlem yapıldı, 74 kişiye de 726 bin 298 lira idari para cezası uygulandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 68 tabanca, 23 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 748 fişek, çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet, 4 araç ve 1 elektrikli bisiklet ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 10-16 Haziran'da denetim gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.