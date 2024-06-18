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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava

        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 10:53 Güncelleme: 18.06.2024 - 10:53
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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava
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        Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

        Merkez Yüreğir ilçesindeki ikametlerde silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 Eylül 2023'te tutuklanan Cengiz T. ve ağabeyi Cumali T. ile kardeşleri tutuksuz Ramazan T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların, "Nitelik bakımından vehamet arz eden silah ticareti veya kaçakçılığı" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede 3 kardeşin, Kiremithane ve Şehit Erkut Akbay mahallelerindeki 2 evinde 148 silah, 1596 mermi, 696 fişek ile ucu açık 120 namlunun ele geçirildiği belirtildi.

        Silah ve parçalarının miktar bakımından "vahim" olduğu anlatılan iddianamede, sanıkların silahları ticari amaçla bulundurdukları, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri kaydedildi.

        İfadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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