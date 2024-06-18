Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddia edilen 3 sanığa dava

Adana'da yasa dışı silah ticareti yaptıkları öne sürülen 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Merkez Yüreğir ilçesindeki ikametlerde silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle 7 Eylül 2023'te tutuklanan Cengiz T. ve ağabeyi Cumali T. ile kardeşleri tutuksuz Ramazan T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıkların, "Nitelik bakımından vehamet arz eden silah ticareti veya kaçakçılığı" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.