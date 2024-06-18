Adana'da çalılıktan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, çalılıkta çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, çalılıkta çıkıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.
Merkez Mahallesi Alibaba mevkisindeki çalılıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü bağlı 25 personel ile 2 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Kaymakam Emre Açar'ın inceleme yaptığı bölgede soğutma çalışması sürüyor.
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