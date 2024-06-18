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        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında anne ve oğlu öldü, baba yaralandı

        Adana'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2024 - 08:07 Güncelleme: 18.06.2024 - 08:07
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        GÜNCELLEME - Adana'da evde çıkan yangında anne ve oğlu öldü, baba yaralandı
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        Adana'da bir apartmanın ikinci katındaki dairede çıkan yangında anne ve bebeği hayatını kaybetti, baba yaralandı.

        Merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi TOKİ Konutları'nda, üç katlı blokun ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

        İkamete giren ekipler, Fas uyruklu Meryem El Makrum ve 1 yaşındaki oğlu Mehmet Emin Barış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi, yaralanan baba Cumali Barış ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anne ve bebeğin cenazesi, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Tedavisinin ardından taburcu edilen Barış, morgun önünde gazetecilere, gece yarısına kadar eşiyle oturduğunu söyledi.

        Yangının uyuduğu sırada çıktığını belirten Barış, şöyle konuştu:

        "Eşim, 'Ailesiyle görüntülü görüşme yapmak için oturacağını' söyledi, çocuk da yanındaydı. Saat 24.00 gibi uyudum. Olayın kaçta olduğunun farkında değilim. Bir baktım evin salonu yanıyor. Dumandan etkilendik. Kendimi dışarıya zor attım, dumandan hiçbirini göremedim. Yangının neden çıktığı belli değil. Tahminim sigara çünkü eşim sigara kullanıyordu. Berbat hissediyorum."

        Otopsi sonrası anne ve oğlunun cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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