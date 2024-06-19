Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Sanığın, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı bilgisi de iddianamede yer aldı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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