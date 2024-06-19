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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 11:27 Güncelleme: 19.06.2024 - 11:27
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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla ağır yaralayan tutuklu sanık hakkında 20 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki evde çıkan tartışmada dini nikahlı eşi M.K'yi (24) bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle 13 Şubat'ta tutuklanan Ş.B. (21) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanığın, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, uyuşturucu kullandığı belirlenen Ş.B'nin, mutfaktan aldığı bıçakla kadını ağır yaraladığı, olayda öldürme kastıyla hareket ettiği anlatıldı.

        Müşteki M.K, iddianamede yer verilen ifadesinde, "Dini nikahlı eşim Ş.B, olay günü yine uyuşturucu kullandı. Sonrasında aramızda çıkan tartışmada beni bıçakladı. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ediyorum." beyanında bulundu.

        Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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