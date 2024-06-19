Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da bir kişinin boşanma davası sonrası öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa dava

        Adana'da yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip, tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 12:21 Güncelleme: 19.06.2024 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da bir kişinin boşanma davası sonrası öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da yakınları olan kadının boşanma aşamasındaki eşini duruşma sonrası darbedip, tabancayla öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan 4 sanık hakkında dava açıldı.

        Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te Necmettin Ç'nin, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedilip tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların, "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıl hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, Necmettin Ç'nin boşanma davası için gittiği adliyeden duruşma sonrası ayrıldığı, geçeceği caddede bekleyen Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildiği anlatıldı.

        Necmettin Ç'nin, M.S.Y'nin kullandığı belirlenen tabancayla başından vurularak öldürüldüğü ifade edilen iddianamede, silahın sanıklar arasında el değiştirdiği bilgisine yer verildi.

        İddianamede, olaydan sonra otomobille kaçan sanıkların polis ekiplerince yakalandığı kaydedildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği hızlanıyor
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        3 çocuğundan 2'sinin kendisinden olmadığını öğrendi! Bir istekte bulundu!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        İlçe jandarma komutanı eşini öldürdüğü şüphesiyle tutuklandı!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Çanakkale'deki yangın ikinci gününde!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        Avrupa'da rakipler belli oluyor!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        4 günlük yürek yakan kaza bilançosu!
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        24 yıl sonra ilk kez: Putin Kuzey Kore'de
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Yazarlardan Gürcistan maçı yorumu!
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Çağın en anlamlı metaforu: Patlamış mısır beyni
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Yapay zeka rüzgarıyla zirveye yükseldi
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Yanlışlıkla keşfedilen 8 yiyecek!
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Meteoroloji'den sıcak uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?
        Öpmelere doyamadı
        Öpmelere doyamadı
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Arda'ya teşekkür, Samet'ten özür!
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Osmanlı ordusunun 'Deliler'i kostümlerle yaşatılıyor
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        Dünyanın en küçük 10 ülkesi hakkında bilinmeyenler!
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor
        3 ülkenin kesiştiği şehir... Turistler bu yüzden tercih ediyor

        Benzer Haberler

        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis is...
        Adana'da dini nikahlı eşini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıla kadar hapis is...
        Adana'da hasadın tamamlandığı tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor
        Adana'da hasadın tamamlandığı tarım arazileri ikinci ürünle buluşturuluyor
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis is...
        Adana'da parkta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis is...
        GÜNCELLEME - Adana'da tankerin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yang...
        GÜNCELLEME - Adana'da tankerin karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yang...
        Adana'da akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yang...
        Adana'da akaryakıt yüklü tırın karpuz yüklü tıra çarpması sonucu çıkan yang...
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis...
        Adana'da FETÖ'nün "ev abisi" olduğu iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis...