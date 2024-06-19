Adana'da bir kişinin boşanma davası sonrası öldürülmesiyle ilgili 4 sanığa dava

İddianamede, Necmettin Ç'nin boşanma davası için gittiği adliyeden duruşma sonrası ayrıldığı, geçeceği caddede bekleyen Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedildiği anlatıldı.

Sanıkların, "tasarlayarak öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3'er yıl hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Merkez Seyhan ilçesi Saydam Caddesi'nde 28 Eylül 2023'te Necmettin Ç'nin, boşanma aşamasındaki eşi Fatma Ç'nin yakınları tarafından darbedilip tabancayla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklanan Z.Y, H.Y, M.E.Y. ve M.S.Y. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.