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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu

        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 13:01 Güncelleme: 19.06.2024 - 13:01
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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
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        Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.

        Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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