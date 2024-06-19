Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Adana'da sulama kanalında erkek cesedi bulundu.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde yürüyüş yapanlar, sulama kanalında ceset olduğunu gördü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıç polislerin çalışmasıyla sudan çıkarılan erkek cesedi, kimlik tespiti ve otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
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