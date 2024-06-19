Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı

Osmaniye'de de termometreler 40 dereceyi gösterdi, nemin etkisiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıya çıkanlar da parklardaki ağaçların altında vakit geçirdi.

Vatandaşlar, güneşten korunmak park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

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