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        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı

        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 15:19 Güncelleme: 19.06.2024 - 15:19
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        Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nem bunalttı
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        Adana, Mersin, Osmaniye ve Hatay'da etkisini sürdüren sıcak hava, hayatı olumsuz etkiledi.

        Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği Adana'da, nem oranı yüzde 55'i aştı, bunaltıcı hava nedeniyle merkez Seyhan ilçesinde sıklıkla kullanılan cadde ve bulvarlar boş kaldı.

        Dışarıya çıkan bazı vatandaşlar, Atatürk Parkı'ndaki gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        Parkta dinlenenlerden Emine Yağbir, AA muhabirine, sıcak havadan bunaldıkları için ağaçların altında oturduklarını söyledi.

        - Mersin'de nem oranı yüzde 91'e çıktı

        Mersin'de hissedilen hava sıcaklığı 38 dereceye, nem oranı ise yüzde 91'e yükseldi.

        Vatandaşlar, güneşten korunmak park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

        - Hatay

        Hava sıcaklığının 37 derece, nem oranının da yüzde 63 ölçüldüğü Hatay'da caddeler boşaldı.

        Bazı vatandaşlar, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nde serinlemeye çalıştı.

        - Osmaniye

        Osmaniye'de de termometreler 40 dereceyi gösterdi, nemin etkisiyle kent merkezindeki cadde ve sokaklar boş kalırken, dışarıya çıkanlar da parklardaki ağaçların altında vakit geçirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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