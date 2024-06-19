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        Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı

        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 19.06.2024 - 17:20
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        Adana'da FETÖ üyesi oldukları iddia edilen 2 sanık hakkında dava açıldı
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        Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları öne sürülen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuksuz sanıklar M.E. ve Z.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Sanıkların, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, M.E. ve Z.E'nin örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirtildi.

        Sanıkların, örgütün "sohbet toplantıları"na katıldıkları anlatılan iddianamede, M.E. ve Z.E'nin Bank Asya hesaplarında FETÖ elebaşının talimatı sonrası olağan dışı artış yaşandığı kaydedildi.

        Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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