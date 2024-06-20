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        Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 09:59 Güncelleme: 20.06.2024 - 09:59
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        Adana'da evinde ruhsatsız 3 silah ele geçirilen zanlı tutuklandı
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir evde 1'i kalaşnikof piyade tüfeği olmak üzere ruhsatsız 3 silah ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

        Seyhan ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilyuva Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

        Polis ekipleri, ikametin damında yaptıkları aramada battaniyeye sarılı kalaşnikof piyade tüfeği, av tüfeği ve tabanca ile bu silahlara ait çok sayıda merme ve kartuş buldu.

        Ele geçirilen ruhsatsız silahlarla ilgili ikamet sahibi Hakan S. gözaltına alındı.

        Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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