Adana'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde 3 kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Mart'ta tutuklanan H.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 23 Mart'ta ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde, H.F'nin, aracına binen S.G, S.K. ve O.D'ye çoraplarına sakladığı 20 paket halindeki toplam 19,52 gram eroini satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.