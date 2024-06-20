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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde 3 kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 10:39 Güncelleme: 20.06.2024 - 10:39
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        Adana'da otomobilinde uyuşturucu sattığı iddia edilen sanığa 15 yıla kadar hapis istemi
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        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, otomobilinde 3 kişiye uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

        Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla 24 Mart'ta tutuklanan H.F. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, 23 Mart'ta ihbar üzerine merkez Seyhan ilçesi Hurmalı Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde, H.F'nin, aracına binen S.G, S.K. ve O.D'ye çoraplarına sakladığı 20 paket halindeki toplam 19,52 gram eroini satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

        Sanığın uyuşturucu paketlerinde parmak izlerinin tespit edildiği ve üst aramasında uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen 8 bin 930 liranın ele geçirildiği anlatılan iddianamede, H.F'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları reddetti. Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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