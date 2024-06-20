Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri

        Adana'da narenciye bahçesinde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili 4 sanığa dava

        Adana'da, narenciye bahçesine gömülü bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili 4 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.06.2024 - 14:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da narenciye bahçesinde el yapımı patlayıcı bulunmasıyla ilgili 4 sanığa dava
        ABONE OL
        ABONE OL

        Adana'da, narenciye bahçesine gömülü bulunan el yapımı patlayıcıyla ilgili 4 sanık hakkında 30'ar yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine korsan gösterilerde kullanılmak üzere araziye gömülen el yapımı patlayıcı üzerinde parmak izleri tespit edilen ve adli kontrol tedbiri uygulanan suça sürüklenen çocuklar S.Y. (17), B.G (17), R.Ş. (16), A.Y. (15) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde narenciye bahçesinde yapılan aramalarda, terör örgütü PKK/KCK adına düzenlenen korsan gösterilerde kullanılmak üzere toprağa gömülmüş halde 31 el yapımı patlayıcı ve eldivenler ele geçirildiği belirtildi.

        İddianemede, Adana Polis Kriminal Laboratuvarı tarafından yapılan inceleme sonrası el yapımı patlayıcı ve eldivenler üzerindeki izlerle sanıklar S.Y, B.G, R.Ş. ve A.Y'nin parmak izinin uyumlu olduğu, sanıkların terör örgütü PKK/KCK'nın ve el yapımı patlayıcıların kullanım amacını bildikleri, cep telefonlarında örgüt eylemlerine ilişkin videolar tespit edildiği, kentte korsan gösterilere katıldıkları anlatılarak, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne silah sağlama" suçlarından 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        Suçlamaları kabul etmeyen 4 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Yıkılmaması mucize! 96 kişi böyle ölmüş!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Damat eski eşiyle barışmaya gitti! Kayınpeder dehşeti!
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Batshuayi kararı ortaya çıktı
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Hakkari'de vahşet! Silahla vurulmuş halde bulundular
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Beynindeki tümörden "kaza"yla kurtuldu
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Şanlıurfa Valisi Şıldak açıkladı! Şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişi öldü!
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Tunca Nehri yosun tuttu
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Katliam gibi kazada 4 ölü!
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Kuzeni köpek tarafından öldürüldü
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        "Bana biraz taciz gibi geliyor"
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bütün ünlüler aynı plajda
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        Bu ülkelerin sofra adaplarına şaşıracaksınız!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı

        Benzer Haberler

        Sedirin altındaki tüfeği alırken kazara vurulan Kübra Nur toprağa verildi
        Sedirin altındaki tüfeği alırken kazara vurulan Kübra Nur toprağa verildi
        96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında eksik demir kullanılmış
        96 kişinin öldüğü apartmanın kolonlarında eksik demir kullanılmış
        Adana'da eski kız arkadaşını kaçıran kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen...
        Adana'da eski kız arkadaşını kaçıran kişi ve ona yardım ettiği öne sürülen...
        'Mühür bozma' suçundan aranan şüphelinin evinin odunluğunda silah ele geçir...
        'Mühür bozma' suçundan aranan şüphelinin evinin odunluğunda silah ele geçir...
        Arkadaşlarının altın, telefon ve giysilerini gasbeden 2 sanığa 15'er yıl ha...
        Arkadaşlarının altın, telefon ve giysilerini gasbeden 2 sanığa 15'er yıl ha...
        Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullan...
        Depremde yıkılan Alpargün Apartmanı'nın kolonlarında yeterince demir kullan...