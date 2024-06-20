Doğu Akdeniz'de sıcak hava ve nemin etkisi devam ediyor

Güneşten korunmak isteyen vatandaşlar, park ve mesire alanlarındaki gölgelikleri tercih etti.

Bazı çocukların ise tehlike ve uyarılara rağmen sulama kanalında yüzdüğü görüldü.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, sıcak hava ve nem vatandaşları bunaltıyor.

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