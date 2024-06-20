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        Adana'da gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri öne sürülen 2 sanığa dava

        Adana'nın Karataş ilçesinde, cep telefonunu ve parasını gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 44'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:44 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:44
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        Adana'da gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri öne sürülen 2 sanığa dava
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        Adana'nın Karataş ilçesinde, cep telefonunu ve parasını gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 44'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

        Karataş ilçesi Kumluk ve Tabiat Parkı'nda 27 Aralık 2023'te S.K'nin cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla aynı gün tutuklanan sanık A.A. ve T.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.A. ve T.B'nin işbirliği yaparak S.K'yi yağmalamaya karar verdikleri, olay günü sanıkların S.K'yi arayıp Adana'dan kız arkadaşlarını otomobille almak için yardımcı olmasını istedikleri belirtildi.

        İddianamede, müştekinin sanıklarla beraber Adana'dan 2 kız arkadaşını alarak Karataş'taki Kumluk ve Tabiat Parkı'na geldiği, bir süre sonra T.B'nin müştekiyi kız arkadaşına yakın davranmakla itham ederek darbettiği, A.A'nın da S.K'nin cebindeki telefonu ile internet bankacılığı şifresini alarak kendi banka hesabına 21 bin 200 lira aktardığı anlatıldı.

        Daha sonra S.K'yi otomobilin bagajına kilitleyen sanıkların seyir halindeyken Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde polis tarafından şüphe üzerine durdurulduğu ifade edilen iddianamede, bagajda bulunan müştekinin bağırması üzerine polisin S.K'yi bagajdan çıkardığı ve zanlıları yakaladığı belirtildi.

        Müştekinin hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı aktarılan iddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket eden A.A. ve T.B'nin "nitelikli kasten yaralama", "birden fazla kişiyle silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "nitelikli yağma" ve "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması" suçlarından toplamda 44'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

        İddianamedeki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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