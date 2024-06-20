Adana'da gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri öne sürülen 2 sanığa dava

Adana'nın Karataş ilçesinde, cep telefonunu ve parasını gasbettikleri kişiyi otomobilin bagajına kilitledikleri iddiasıyla tutuklanan 2 sanık hakkında 44'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Karataş ilçesi Kumluk ve Tabiat Parkı'nda 27 Aralık 2023'te S.K'nin cep telefonunu ve parasını gasbettikleri iddiasıyla aynı gün tutuklanan sanık A.A. ve T.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, A.A. ve T.B'nin işbirliği yaparak S.K'yi yağmalamaya karar verdikleri, olay günü sanıkların S.K'yi arayıp Adana'dan kız arkadaşlarını otomobille almak için yardımcı olmasını istedikleri belirtildi.

İddianamede, müştekinin sanıklarla beraber Adana'dan 2 kız arkadaşını alarak Karataş'taki Kumluk ve Tabiat Parkı'na geldiği, bir süre sonra T.B'nin müştekiyi kız arkadaşına yakın davranmakla itham ederek darbettiği, A.A'nın da S.K'nin cebindeki telefonu ile internet bankacılığı şifresini alarak kendi banka hesabına 21 bin 200 lira aktardığı anlatıldı.

Daha sonra S.K'yi otomobilin bagajına kilitleyen sanıkların seyir halindeyken Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde polis tarafından şüphe üzerine durdurulduğu ifade edilen iddianamede, bagajda bulunan müştekinin bağırması üzerine polisin S.K'yi bagajdan çıkardığı ve zanlıları yakaladığı belirtildi.