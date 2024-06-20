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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 16:03 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:03
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        GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
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        Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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