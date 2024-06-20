GÜNCELLEME - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Adana'nın Aladağ ilçesinde çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Aladağ ilçesi Kökez Mahallesi'nde, tarlada anız yakılması sonucu yükselen alevler, yakındaki ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye 2 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 85 personel ile itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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