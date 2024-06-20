Adana'da araç yangını söndürüldü
Adana'da bir vinçte çıkan yangın söndürüldü.
Adana'da bir vinçte çıkan yangın söndürüldü.
Yüreğir ilçesi Sezai Karakoç Bulvarı'nda park halindeki vinçte henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.