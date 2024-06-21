Adana'da uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 sanığa 15'er yıla kadar hapis istemi
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evde uyuşturucu sattığı iddia edilen 1'i tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
İlçedeki bir ikamette uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 20 Şubat'ta tutuklanan E.T. ile tutuksuz V.T. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, ihbar üzerine polisler tarafından Yenibey Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen operasyonda, sanık E.T'nin sigara paketine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti otomobille yanına gelen kişiye satarken yakalandığı, V.T'nin ise evin önünde gözcülük yaptığı belirtildi.
Operasyonda ayrıca uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği bilgisi de iddianamede yer aldı.
İddianamede sanıkların, "kişisel kullanımı aşacak" miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandıkları anlatılarak, E.T. ve V.T'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
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